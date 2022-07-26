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Законодательство РК

Мужчина напал на астанчанку в подъезде и сорвал золотую цепочку

Нур-Султан Фото: polisia.kz
Подозреваемый увидел большую золотую цепочку с кулоном на шее у 62-летней женщины, когда та шла домой с покупками. Она вышла из автобуса, и мужчина пошел за ней. Женщина поднималась по лестнице в подъезде своего дома, когда мужчина набросился на нее и сорвал цепочку, передает Zakon.kz.

В этот же день подозреваемый сдал ювелирное украшение стоимостью 300 тыс. тенге в ломбард за 140 тыс. тенге.

Подозреваемый был задержан полицейскими района «Сарыарка». Им оказался ранее судимый за кражи 30-летний мужчина. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» УК РК.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания ДП. Он дал признательные показания.

Вещественное доказательство изъято в ломбарде и возвращено владелице.

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