Мужчина напал на астанчанку в подъезде и сорвал золотую цепочку

Подозреваемый увидел большую золотую цепочку с кулоном на шее у 62-летней женщины, когда та шла домой с покупками. Она вышла из автобуса, и мужчина пошел за ней. Женщина поднималась по лестнице в подъезде своего дома, когда мужчина набросился на нее и сорвал цепочку, передает Zakon.kz.

В этот же день подозреваемый сдал ювелирное украшение стоимостью 300 тыс. тенге в ломбард за 140 тыс. тенге.

Подозреваемый был задержан полицейскими района «Сарыарка». Им оказался ранее судимый за кражи 30-летний мужчина. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» УК РК.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания ДП. Он дал признательные показания.

Вещественное доказательство изъято в ломбарде и возвращено владелице.