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Законодательство РК

28 финпирамид: АФМ в очередной раз обратилось к казахстанцам

АФМ в очередной раз обратилось к казахстанцам Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, всего в этом году зарегистрировано 33 уголовных дела по ст. 217 УК РК в отношении организаторов 28 финансовых пирамид, передает Zakon.kz.
Судом уже рассмотрено семь уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе гражданин иностранного государства. Все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы – от трех до шести лет восьми месяцев. При этом семи лицам назначено по пять лет лишения свободы.Пресс-служба АФМ РК

Как отмечается, агентством перестроена работа в отношении финпирамид.

Осуществлен переход к превентивному методу работы. Внесены поправки в действующий Уголовный кодекс РК в части введения ответственности за рекламу финпирамид. Разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих деятельность финансовых пирамид.Пресс-служба АФМ РК

По данным ведомства, за истекший период передано на блокировку свыше 3 тыс. таких сайтов.

АФМ в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды, подчеркивается в сообщении.

Динара Халдарова
АФМ РК Казахстан
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