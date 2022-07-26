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Как получить информацию, составляющую налоговую тайну

как получить информацию, представляющую налоговую тайну Фото: pixabay
С 5 июля 2022 года при обращении налогоплательщиков в контакт-центры Комитета госдоходов операторы предоставляют сведения, составляющие налоговую тайну, путем идентификации абонента через систему КГД, сообщает Zakon.kz.

По данным КГД, 149 налогоплательщиков обратились в контакт-центр КГД с идентификацией личности и получили данные, составляющие налоговую тайну.

При этом наибольшее количество обращений поступило от жителей Нур-Султана (39) и Актюбинской области (17).

Идентификация абонента производится посредством направления оператором на мобильный телефон налогоплательщика проверочного кода. В случае соответствия проверочного кода и номера мобильного телефона абонента оператор предоставляет информацию по уплаченным налогам, адресу недвижимого имущества, объему двигателя и VIN-коду транспортного средства, адресу местонахождения ИП или юридического лица и др.Комитет госдоходов МФ РК

Предоставление информации по сведениям юридических лиц производится в случае обращения руководителя, ответственного работника по работе с бюджетом, уполномоченного лица или учредителя юридического лица, только при наличии данных в информационных системах КГД по таким лицам.

Руководителям юридических лиц также может предоставляться информация о регистрации в качестве плательщика НДС, сведения о размере предпринимательства, сведения об учредителях, ОКЭД и др.

В комитете отметили, что для идентификации личности используются номера мобильных телефонов, зарегистрированные в базе мобильных граждан.

Зарегистрироваться в базе мобильных граждан физическим лицам можно на сайте egov.kz либо обратившись в государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН).

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Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
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