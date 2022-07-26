Легкоатлеты получили дополнительный шанс в забегах на Олимпиаде-2024

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) утвердил введение утешительных забегов в программу соревнований Олимпиады-2024. Нововведение охватит все индивидуальные виды на дистанциях от 200 до 1500 метров, включая бег с барьерами, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, атлеты, которые не смогли пройти отбор в первом раунде, получат возможность выйти в полуфинал через повторный забег.

Состязания будут состоять из четырех этапов – первого раунда, утешительного раунда, полуфинала и финала. Есть некоторые нюансы в отдельных дисциплинах.

Так, на дистанции 100 метров уже есть предварительные забеги, то, перед первым раундом утешительного забега не будет.

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