«Там все живы?» – видео с ДТП на трассе прокомментировали в полиции Акмолинской области
Видео с места ДТП опубликовали в instagram-паблике astana_sergek_kaz.
Ужасное ДТП на трассе Караганда – Нур-Султан, – говорится под публикацией.
Пользователи Сети в комментариях отметили, что на данной трассе такие аварии – не редкость, а другие выдвинули свои версии ДТП:
«Там все живы?»;
«По ходу баллон и развернуло»;
«По карагандинской трассе постоянно такая дичь, особенно фуры».
Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в областном ДП, телефонное сообщение о ДТП поступило в дежурную часть Отдела полиции Аршалынского района 25 июля в 17:30.
Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 30-летний водитель автомашины Lexus RX300 (житель Караганды) двигался по автодороге Екатеринбург – Алматы в направлении Нур-Султана и на 1293-м км, не соблюдая дистанцию с впереди едущей в попутном направлении автомашиной Kia Rio (под управлением 45-летней жительницы столицы), допустил столкновение.Пресс-служба ДП Акмолинской области
В результате ДТП пассажир автомашины Kia Rio с различными травмами госпитализирован.
Водитель Kia Rio и пассажиры обеих автомашин доставлены в городскую больницу Нур-Султана, после осмотра врачей отпущены домой.Пресс-служба ДП Акмолинской области
В ведомстве отметили, что водитель Lexus RX300 привлечен к административной ответственности по ст. 610, ч. 1 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».