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«Там все живы?» – видео с ДТП на трассе прокомментировали в полиции Акмолинской области

ДТП на трассе в Акмолинской области прокомментировали в полиции Фото: скриншот видео
В социальных сетях появилось видео ужасного ДТП на трассе Караганда – Нур-Султан. В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что авария произошла вечером 25 июля, передает Zakon.kz.

Видео с места ДТП опубликовали в instagram-паблике astana_sergek_kaz.

Ужасное ДТП на трассе Караганда – Нур-Султан, – говорится под публикацией.

Пользователи Сети в комментариях отметили, что на данной трассе такие аварии – не редкость, а другие выдвинули свои версии ДТП:

  • «Там все живы?»;

  • «По ходу баллон и развернуло»;

  • «По карагандинской трассе постоянно такая дичь, особенно фуры».

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в областном ДП, телефонное сообщение о ДТП поступило в дежурную часть Отдела полиции Аршалынского района 25 июля в 17:30.

Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 30-летний водитель автомашины Lexus RX300 (житель Караганды) двигался по автодороге Екатеринбург – Алматы в направлении Нур-Султана и на 1293-м км, не соблюдая дистанцию с впереди едущей в попутном направлении автомашиной Kia Rio (под управлением 45-летней жительницы столицы), допустил столкновение.Пресс-служба ДП Акмолинской области

В результате ДТП пассажир автомашины Kia Rio с различными травмами госпитализирован.

Водитель Kia Rio и пассажиры обеих автомашин доставлены в городскую больницу Нур-Султана, после осмотра врачей отпущены домой.Пресс-служба ДП Акмолинской области

В ведомстве отметили, что водитель Lexus RX300 привлечен к административной ответственности по ст. 610, ч. 1 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

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Акмолинская область Алматы Караганда Нур-Султан
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