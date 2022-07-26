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6-летний мальчик погиб под колесами прицепа трактора в Ушарале

6-летний мальчик погиб под колесами прицепа трактора в Ушарале Фото: unsplash
Трагедия произошла в Жетысуской области - в Ушарале под колесами прицепа трактора погиб шестилетний мальчик. В областном департаменте полиции сообщили, что по факту инициировано уголовное расследование, передает Zakon.kz.
Трагический случай гибели малолетнего мальчика произошел 24 июля в Ушарале Алакольского района. При выяснении обстоятельств полицейские установили, что трактором управлял 50-летний мужчина, который привез сено в дом, где проживал ребенок. Пока отец отлучился по хозяйственным делам, игравший во дворе шестилетний малыш забрался под прицеп трактора. В итоге, после движения трактора, ребенок оказался под колесами прицепа.Пресс-служба ДП Жетысуской области

По данным ведомства, в настоящее время по факту инициировано уголовное расследование, предусмотренное ст. 104 ч. 1 (причинение смерти по неосторожности) УК РК, назначены необходимые в таких случаях экспертизы.

В связи с произошедшей трагедией полицейские обратились к родителям.

Полицейские в очередной раз напоминают гражданам более ответственно относиться к своим детям и внимательно за ними присматривать. Особенно, если дети играют близ водоемов, проезжей части, железных дорог, опасной спецтехники и грузового транспорта, - добавили в областном ДП.

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Динара Халдарова
Область Жетісу Ушарал
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