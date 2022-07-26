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Аким Актау призвал поддерживать чистоту в городе

Актау мусор обращение мусор жители Фото: пресс-служба акимата Актау
Актау — самый молодой город Казахстана и с каждым годом популярность Каспийской жемчужины растет среди туристов и путешественников.

По данным городского акимата, только за первые 3 месяца 2022 город посетили более 49 тысяч туристов.

Однако, с наступлением теплых летних дней воздействие человека на окружающую среду и санитарное состояние города стало гораздо заметнее. Большинство отдыхающих превратили пляжи в мусорные свалки, при том, что урны и контейнеры имеются.

мусор Актау

Фото: пресс-служба акимата Актау

Из-за безответственного и даже варварского отношения некоторых горожан, сверх рабочей нормы коммунальщики ежедневно вывозят из Актау 700-800куб.м мусора.

Мы призываем жителей и гостей города бережно относиться к нашему общему дому и городской собственности. Есть факты вандализма. К сожалению, порча городского имущества, замусоривание происходит именно в туристически привлекательных зонах: скальная тропа, набережная. Хочется донести до каждого, что судьба нашего города в наших руках и мы все несем ответственность перед мировой общественностью и потомками.Аким Актау Нурдаулет Килыбай

мусор Актау

Фото: пресс-служба акимата Актау

Ежедневно, по его словам, более 400 человек выходят на борьбу за чистоту городских улиц и дворов. В будущем планируется увеличить количество контейнерных баков. Сейчас на набережной, начиная от микрорайона «Самал» до отеля Rixos, установлено 80 мусорных контейнеров.

мусор Актау

Фото: пресс-служба акимата Актау

Бизнес-субъекты проявляют активную гражданскую позицию в вопросах экологической безопасности. Предприниматели, работающие на набережной, заключают договора с организациями по вывозу ТБО. Формирование туристического и культурного имиджа города необходимо начать с себя! Только вместе мы убережем Актау от зловонного будущего.Нурдаулет Килыбай
Анастасия Московчук
Актау
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