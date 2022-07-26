Обессилевшего коня спасли из колодца в Актюбинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

26 июля в городе Кандыагаш Актюбинской области животное провалилось в четырехметровый колодец и не могло выбраться. На помощь местные жители призвали спасателей, сообщает Zakon.kz.

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