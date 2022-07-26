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Обессилевшего коня спасли из колодца в Актюбинской области

лошадь спасение Актюбинская область Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
26 июля в городе Кандыагаш Актюбинской области животное провалилось в четырехметровый колодец и не могло выбраться. На помощь местные жители призвали спасателей, сообщает Zakon.kz.

По данным регионального ДЧС, на место выехали 11 человек.

лошадь спасение

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

По прибытии к месту вызова установлено, что животное попало в канализационный колодец глубиной четыре метра. Спасатели вытащили лошадь с помощью пожарных рукавов.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Спасатели в очередной раз рекомендуют жителям региона не оставлять своих животных без присмотра.

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