Экс-аким Кызылординской области вышел на свободу

Бывший аким Кызылординской области Куанышбек Искаков вышел на свободу, сообщает Zakon.kz.

10 декабря 2020 года суд признал виновным Куанышбека Искакова и приговорил к семи годам лишения свободы за мошенничество и присвоение 80 млн тенге из общественного фонда.

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Позже постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда этот срок сократили до шести лет.

По информации «Хабар 24», бывший аким возместил ущерб и ходатайствовал перед судом о замене неотбытой части наказания на штраф или ограничение свободы.

На основании этого документа приговор смягчен на ограничение свободы сроком до трех лет 11 месяцев и 12 дней, без освобождения от отбывания дополнительного вида наказания. Ему запрещено работать на госслужбе. Пресс-служба суда суда №2 Кызылорды

Как уточнили в областном суде, осужденный уже вышел на свободу по УДО.