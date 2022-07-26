Женская сборная Казахстана по борьбе завоевала две медали в Польше

В Польше прошли международные соревнования по женской борьбе – Poland Open 2022. На этих состязаниях казахстанская команда положила в свою копилку две награды, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 55 кг Марина Кайпанова-Седнева поднялась на вторую ступень пьедестала почета. А золотую награду заработала хозяйка ковра — Роксана Засина. Анна Андреева (Румыния) и Мария Винник (Украина) довольствовались третьим местом.

Казахстанка Диана Каюмова, выступавшая в весе до 59 кг, заняла третье место. Чемпионкой здесь стала Соломия Винник из Украины, на втором месте — норвежка Грейс Буллен.

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