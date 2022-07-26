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В Кыргызстане ограничили операции с иностранной валютой

в Кыргызстане ограничили операции с иностранной валютой Фото: Zakon.kz
Национальный банк Кыргызской Республики ограничил операции с иностранной валютой для банков и обменников, передает Zakon.kz.

Постановление принято правлением Нацбанка КР «в целях обеспечения экономической безопасности Кыргызской Республики и в связи со складывающейся геополитической обстановкой в мире, для минимизации неблагоприятных последствий и рисков и их влияния на отечественный финансовый рынок».

Согласно документу, коммерческим банкам Кыргызстана Нацбанк постановил:

  • при проведении операций с обменными бюро ограничить сумму покупки/продажи наличной/безналичной иностранной валюты в пределах оборотных средств обменного бюро единовременно в течение календарного дня;

  • предоставлять еженедельно отчетность в Национальный банк в срок до 14:00 понедельника, следующего за отчетной неделей;

  • предоставлять в Национальный банк информацию о проведенных операциях по покупке/продаже наличной/безналичной иностранной валюты с обменными бюро по состоянию на последний рабочий день каждого месяца, в срок до 16:00 рабочего дня, следующего за отчетным месяцем.

Обменным бюро (обменникам), как следует из постановления:

  • запрещается проводить операции по покупке/продаже наличной иностранной валюты с коммерческими банками в течение календарного дня в размере, совокупно превышающем оборотные средства обменного бюро;

  • при проведении операций с коммерческими банками по покупке/продаже наличной/безналичной иностранной валюты предоставлять коммерческим банкам в письменной форме за подписью руководителя обменного бюро информацию, подтверждающую размер оборотных средств обменного бюро на конец предыдущего дня и/или на начало дня, с приложением чека контрольно-кассовой машины (ККМ).

В документе говорится, что в случае нарушения настоящего постановления к коммерческим банкам и обменным бюро будут применены меры воздействия, в том числе отзыв лицензии в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, также меры воздействия будут применены к соответствующим должностным лицам.

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