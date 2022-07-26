Курс доллара снова начал расти на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 479,83 тенге, поднявшись на 3,51 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,05 тенге, до 8,25 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и остановился на отметке 70,96 тенге (+0,635).

По евро торгов не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 487,2 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479-484 тенге, евро – по 489-494 тенге, российские рубли – по 7,4-7,9 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 26 июля.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 106,49 доллара за баррель (на 1,27% выше).

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла 97,98 доллара за баррель (на 1,32% выше).