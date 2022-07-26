Грузовик смял Prado на трассе в Актюбинской области – погиб один человек

Фото: ДП Актюбинской области

На автодороге Актобе-Астрахань водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado допустил столкновение с автомашиной «Газ». В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир Prado, сообщает Zakon.kz.

25 июля примерно в 23:00 часов 32–летний водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado двигаясь со стороны Актобе в направлении поселка Байганин, на 242 км. автодороги Актобе-Астрахань допустил столкновение с автомашиной «Газ». ДП Актюбинской области Фото: ДП Актюбинской области В результате ДТП один пассажир автомашины Prado от полученных травм скончался на месте происшествия, двое пассажиров госпитализированы. Читайте также В Караганде произошло двойное убийство Пытки: появились подробности дела кыргызского музыканта Викрама Рузахунова 6-летний мальчик погиб под колесами прицепа трактора в Ушарале

Следите за новостями zakon.kz в: