Трое взрослых и два ребенка погибли в ДТП на трассе Самара – Шымкент
Фото: Zakon.kz
26 июля в 02:42 на 1713-м км автодороги Самара – Шымкент в селе Тан Жалагашского района Кызылординской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, передает Zakon.kz.
В результате столкновения Toyota Camry (водитель 1995 г.р.) и Daewoo Nexia (водитель 1980 г.р.) на месте происшествия скончались два водителя и пассажиры Nexia (жители Ордабасинского района Туркестанской области). Всего погибли пять человек, из них два ребенка.Пресс-служба ДЧС Кызылординской области
На место происшествия выехали шесть сотрудников ДЧС на одной технике, четыре сотрудника на технике из трассового медико-спасательного пункта «Жосалы», две единицы техники и шесть сотрудников из бригады скорой помощи, 15 сотрудников из районного отдела полиции на шести автомашинах.
В связи со смертельным ДТП областной департамент по чрезвычайным ситуациям обратился к жителям и гостям региона, а также к автовладельцам и водителям.
Просим вас строго соблюдать правила дорожного движения, не забывать о правилах безопасности на дороге. При отсутствии крайней необходимости просим не выезжать в дальнюю дорогу в ночное время.Пресс-служба ДЧС Кызылординской области
Также инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены соответствующие экспертизы, устанавливаются обстоятельства происшествия.Пресс-служба ДП Кызылординской области
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