Трое взрослых и два ребенка погибли в ДТП на трассе Самара – Шымкент

26 июля в 02:42 на 1713-м км автодороги Самара – Шымкент в селе Тан Жалагашского района Кызылординской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, передает Zakon.kz.

В результате столкновения Toyota Camry (водитель 1995 г.р.) и Daewoo Nexia (водитель 1980 г.р.) на месте происшествия скончались два водителя и пассажиры Nexia (жители Ордабасинского района Туркестанской области). Всего погибли пять человек, из них два ребенка. Пресс-служба ДЧС Кызылординской области

На место происшествия выехали шесть сотрудников ДЧС на одной технике, четыре сотрудника на технике из трассового медико-спасательного пункта «Жосалы», две единицы техники и шесть сотрудников из бригады скорой помощи, 15 сотрудников из районного отдела полиции на шести автомашинах.

В связи со смертельным ДТП областной департамент по чрезвычайным ситуациям обратился к жителям и гостям региона, а также к автовладельцам и водителям.

Просим вас строго соблюдать правила дорожного движения, не забывать о правилах безопасности на дороге. При отсутствии крайней необходимости просим не выезжать в дальнюю дорогу в ночное время. Пресс-служба ДЧС Кызылординской области

Также инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции.