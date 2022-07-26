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Бразилец Неймар сотворил очередную симуляцию и забил гол за ПСЖ

Футбол Симуляция Фото: Instagram/neymarjr
Форвард французского ПСЖ Неймар артистично заработал пенальти в товарищеском матче с японским клубом «Гамба Осака», сообщает Zakon.kz.

30-летний бразилец известен любовью к симуляциям. Свою привычку он применяет даже в товарищеских играх. Все так было красиво подано, что судья без промедления показал на точку.

Сама встреча закончилась со счетом 6:2 в пользу парижан. В этом игровом эпизоде Неймару повезло, так как отсутствовала система VAR (видеопросмотр рефери).

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