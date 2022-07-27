В Год детей в Карагандинской области станет больше спортивных площадок

В Карагандинской области на сегодняшний день действует 3208 спортивных объектов. Из них 629 плоскостных сооружений (333 поля с искусственным покрытием, 262 хоккейных корта и 34 площадки для стрит-воркаута).

Только за последние три года, как отметили в городском акимате, построено 314 спортивных объектов. До конца 2022 года планируется открытие четырех новых физкультурно-оздоровительных комплексов, 45 плоскостных сооружений. При благоустройстве дворов многоэтажных домов будет установлено 96 детских площадок и 28 спортивных сооружений.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Кроме того, в Год детей активно оборудуют не просто спортивные площадки, но и игровые комплексы с футбольными и баскетбольными полями. Так, готовить коньки и клюшки можно ребятам из поселка Нура и села Шахтёрского. К осени там сдадут в эксплуатацию крытые хоккейные корты.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В Бухар-Жырауском и Осакаровском районах появятся по две площадки с искусственной травой.

Юные хоккеисты уже оценили новые корты в Темиртау и Бухар-Жырауском районе.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Современное оборудование для стрит-воркаута установлено в Шахтинске.

К концу года 11 новых спортивных площадок появятся в Караганде, Балхаше, Сарани, Каркаралинском, Шетском и Абайском районах.