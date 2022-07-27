Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Год детей в Карагандинской области станет больше спортивных площадок

спорт область развитие Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
В Карагандинской области на сегодняшний день действует 3208 спортивных объектов. Из них 629 плоскостных сооружений (333 поля с искусственным покрытием, 262 хоккейных корта и 34 площадки для стрит-воркаута).

Только за последние три года, как отметили в городском акимате, построено 314 спортивных объектов. До конца 2022 года планируется открытие четырех новых физкультурно-оздоровительных комплексов, 45 плоскостных сооружений. При благоустройстве дворов многоэтажных домов будет установлено 96 детских площадок и 28 спортивных сооружений.

спорт развитие

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Кроме того, в Год детей активно оборудуют не просто спортивные площадки, но и игровые комплексы с футбольными и баскетбольными полями. Так, готовить коньки и клюшки можно ребятам из поселка Нура и села Шахтёрского. К осени там сдадут в эксплуатацию крытые хоккейные корты.

спорт развитие

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В Бухар-Жырауском и Осакаровском районах появятся по две площадки с искусственной травой.

Юные хоккеисты уже оценили новые корты в Темиртау и Бухар-Жырауском районе.

спорт

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Современное оборудование для стрит-воркаута установлено в Шахтинске.

К концу года 11 новых спортивных площадок появятся в Караганде, Балхаше, Сарани, Каркаралинском, Шетском и Абайском районах.

спорт развитие

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Читайте также

Казахстанский борец Арсен Жума занял третье место на ЧМ среди юниоров

Елена Рыбакина перед американским туром посетила штаб-квартиру УЕФА

Бразилец Неймар сотворил очередную симуляцию и забил гол за ПСЖ

Анастасия Московчук
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
Сяо Чжань признан
СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
торги на бирже
Доллар резко подешевел на торгах
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 25 июля в обменных пунктах Казахстана
Что мужчин подталкивает на измену, объяснила психолог
Что мужчин подталкивает на измену, объяснила психолог
пособия, минтруда
Пособия-2022: сколько получают многодетные казахстанские семьи
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления