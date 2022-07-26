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Жара, сильный ветер и град – синоптики предупредили о непогоде в Казахстане

жара Фото: pixabay
Штормовое предупреждение распространили синоптики с предупреждением о резкой смене погоды в шести областях страны в период с 26 по 27 июля, передает Zakon.kz.

По информации РГП «Казгидромет», в Кызылординской области ожидается ветер западный, северо-западный, днем в центре области до 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Абайской области ожидается сильная жара до +36°C, кроме того, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юго-западе, днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на севере, западе области с порывами до 20 м/с.

В Жетысуской области прогнозируется ветер юго-восточного направления, днем на востоке области с порывами до 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области – туман. Днем на юге области – сильная жара +38°C. В Актау ночью и утром – туман. РГП «Казгидромет»

Ночью на севере, востоке, днем на севере, западе Актюбинской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный, при грозе с порывами до 20 м/с. В Актобе также прогнозируется гроза.

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