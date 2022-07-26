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Кому занятия спортом грозят летальным исходом

кроссовки Фото: pixabay
Терапевт Надежда Чернышова рассказала, кому нужно с осторожностью подходить к физическим нагрузкам, передает Zakon.kz.

По словам специалиста, нет определенного списка диагнозов, которые категорически запрещают заниматься физической активностью.

Все зависит от конкретной ситуации, стадии заболевания, обострения и состояния здоровья. Любой человек может заниматься спортом, даже если у него есть хронические болезни. Отмечу, что это должна быть небольшая физическая активность, без чрезмерных нагрузок. Даже те люди, которые не встают с постели, могут делать небольшую гимнастику, лежа на кровати. Это усилит кровоток, будет поддерживать мышцы в рабочем состоянии. Кроме того, рекомендую делать дыхательные упражнения, – объяснила Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач отметила, что для больших нагрузок и профессиональных тренировок стоит получить разрешение врача.

Если заниматься профессиональным спортом без должной подготовки, это может закончиться печально. Мы знаем немало случаев, когда профессиональные спортсмены умирали из-за остановки сердца. Хотя были полностью здоровы и проходили регулярные профилактические осмотры. Все должно быть в меру, – подчеркнула терапевт.

Кроме того, будущему спортсмену стоит пройти медкомиссию и досконально узнать о своем состоянии здоровья, считает врач. В первую очередь, стоит сделать электрокардиографию (ЭКГ), так как во многих случаях во время занятия спортом происходят проблемы именно с сердцем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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