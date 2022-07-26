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Названа самая красивая женщина в мире – СМИ

названа самая красивая женщина в мире модель Ким Джису Фото: wikimedia
Самой красивой женщиной в мире признана южнокорейская певица, актриса и модель Ким Джису. Выбор был сделан исходя из данных онлайн-опроса, который собирал мнение людей из различных стран на протяжении пяти месяцев, передает Zakon.kz.

По информации онлайн-журнал Nubia, в голосовании приняли участие более миллиона человек из 116 стран.

Участница герл-группы BLACKPINK Джису набрала 500 тыс. голосов. На втором месте оказалась тайваньская исполнительница и солистка коллектива Twice Чжоу Цзыюй. Третью строчку заняла Лалиса Манобан – тайская певица, танцовщица и рэперша, которая также входит в группу BLACKPINK, – отмечает издание.

южнокорейская певица, актриса и модель Ким Джису

Фото: wikimedia

Ранее данный журнал провел голосование о самом красивом мужчине в мире, в котором приняли участие более 11 млн человек из 189 стран. В результате первое место занял китайский актер и певец Сяо Чжань, за него проголосовали более 2,2 млн респондентов.

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