Названа самая красивая женщина в мире – СМИ

Фото: wikimedia

Самой красивой женщиной в мире признана южнокорейская певица, актриса и модель Ким Джису. Выбор был сделан исходя из данных онлайн-опроса, который собирал мнение людей из различных стран на протяжении пяти месяцев, передает Zakon.kz.

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