В Туркестанской области нашли без вести пропавшего подростка
Фото: ДП Туркестанской области
14-летнего парня родные искали два дня. Мальчик ушел из дома из-за обиды на родственников, передает Zakon.kz.
По информации ДП региона, родные пропавшего обыскали село и близлежащие территории, а также берег канала, но это не принесло результатов.
Сообщается, что несовершеннолетний имеет проблемы со здоровьем.
В поисках без вести пропавшего были задействованы все соответствующие полицейские Келесского РОП. Создали несколько мобильных групп. Были осуществлены всесторонние розыскные мероприятия: осмотрены прилегающие дворы и направления, где подросток мог появиться. В результате принятых мер пропавший мальчик был обнаружен в одном из центральных парков. ДП Туркестанской области
По словам подростка, он два дня находился в доме друга. Мальчик рассказал, что расстроился из-за того, что члены его семьи продали овец, за которыми он ухаживал, и решил уйти.
Найденного ребенка вернули семье.
Полицейские Туркестанской области напоминают, что при пропаже детей нужно незамедлительно обращаться в полицию, а не искать их самостоятельно. Кроме того, каждый родитель должен информировать ребенка об опасности заблудиться.
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