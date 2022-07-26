В Туркестанской области нашли без вести пропавшего подростка

14-летнего парня родные искали два дня. Мальчик ушел из дома из-за обиды на родственников, передает Zakon.kz.

По информации ДП региона, родные пропавшего обыскали село и близлежащие территории, а также берег канала, но это не принесло результатов.

Сообщается, что несовершеннолетний имеет проблемы со здоровьем.

В поисках без вести пропавшего были задействованы все соответствующие полицейские Келесского РОП. Создали несколько мобильных групп. Были осуществлены всесторонние розыскные мероприятия: осмотрены прилегающие дворы и направления, где подросток мог появиться. В результате принятых мер пропавший мальчик был обнаружен в одном из центральных парков. ДП Туркестанской области

По словам подростка, он два дня находился в доме друга. Мальчик рассказал, что расстроился из-за того, что члены его семьи продали овец, за которыми он ухаживал, и решил уйти.

Найденного ребенка вернули семье.