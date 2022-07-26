В Казахстане активно развивают институт этномедиаторов и переговорщиков – эксперт

Ассамблеей народа Казахстана впервые разработана учебная программа по подготовке этномедиаторов и переговорщиков. Пилотный проект реализован в Жамбылской области, рассказал в интервью Zakon.kz председатель узбекского этнокультурного центра, член АНК и «Ұлттық Құрылтай» Шерзод Пулатов.

– Шерзод Аббозович, вы уже много лет работаете в Ассамблее народа Казахстана, в том числе были заместителем председателя. Расскажите более подробно о ее деятельности.

– Ассамблеей народа Казахстана проводится большая работа, но в первую очередь я бы выделил работу по переформатированию структуры управления межэтнической сферой на региональном уровне. Этому в определенной степени способствует обновление состава ассамблеи и ее совета, в который сейчас входят авторитетные представители казахстанской общественности. Впервые состав АНК расширен за счет регионов, где идет непосредственная работа с этносами.

За последний год структурами ассамблеи проведено более 32 тыс. мероприятий, которыми охвачено свыше 1,5 млн человек. Только в первом квартале осуществлено около 3,4 тыс. мероприятий с участием почти 95 тыс. человек.

Большая роль в деятельности АНК принадлежит советам общественного согласия. На сегодняшний день во всех регионах Казахстана действуют 2619 советов, в их состав входит 18 тыс. человек. Ими проведено более 6 тыс. мероприятий с охватом населения свыше 155 тыс. человек.

Кроме этого, члены советов занимаются различными проблемными вопросами граждан. По последним данным, к ним поступило более 9 тыс. обращений. В основном по подключению домов к системе теплоснабжения, нехватке угля для частного сектора и так далее. Из них почти половина решена положительно, остальные находятся на рассмотрении в соответствующих учреждениях.

– В структуре АНК есть Совет матерей. Наши пользователи спрашивают, чем он занимается?

– Деятельность Совета матерей также обширна, у них огромный блок работы, но по-другому и быть не может, они действуют буквально во всех регионах, на всех уровнях – областном, районном, сельском. На сегодня в общей сложности насчитывается 1847 советов матерей, в их состав входит около 13 тыс. человек. Это немало. Общими усилиями они уже провели где-то 18 тыс. мероприятий с участием более 200 тыс. человек. Члены советов на постоянной основе ведут разъяснение проводимых в стране социально-экономических реформ.

Как вы знаете, этой весной стартовал проект «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт», он реализовывается во всех регионах страны. Основная его задача – сохранение семейных ценностей, национальных традиций в воспитании подрастающего поколения.

Осенью прошлого года был проведен республиканский лекторий по пропаганде казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства в Мангистауской, Жамбылской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. Главная цель лектория – укрепление единства народа на основе общего культурного кода, единых ценностей и общенационального исторического сознания всех казахстанцев. Среди их участников были представители региональной молодежи, домов дружбы, общественные деятели.

На мероприятии были обсуждены вопросы, касающиеся роли государственного языка в системе ценностей казахстанского общества, предупреждения конфликтов на межэтнической почве в медиапространстве и молодежной среде.

Члены АНК принимали и принимают активное участие в реализации Послания главы государства «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», проводят различные мероприятия по теме, что тоже дает свои плоды.

– В системе ассамблеи начал действовать и институт медиации. Какая в этом была необходимость?

– Большая. Кто более или менее знаком с деятельностью наших медиаторов, знает, какую огромную работу они делают. Судите сами. На сегодняшний день в Казахстане действует более 360 площадок по медиации, из них 17 кабинетов – при региональных КГУ «Қоғамдық келісім» и домах дружбы, один – при университете «Туран-Астана».

Под эгидой АНК открыто свыше 340 диалоговых площадок – общественные приемные государственных органов, партии «Аманат», профсоюзные организации, ЦОНы, кризисные центры, школы, поликлиники, районные, сельские акиматы и др. На этих площадках медиаторы АНК проводят прием граждан и содействуют в разрешении каких-то спорных вопросов и ситуаций. Причем делают это абсолютно бесплатно.

Из 1867 зарегистрированных на сегодня медиаторов подавляющая часть – 1675 являются общественными, остальные 192 – профессиональные медиаторы.

В целом деятельность института медиации АНК направлена на профилактику и упреждение межэтнических конфликтных ситуаций. Это очень большая и ответственная работа. Только во втором квартале этого года к медиаторам поступило почти 3730 обращений, из них в подавляющем большинстве либо получены консультации, либо заключены медиативные соглашения, остальные заявки находятся на стадии рассмотрения.

Обращения поступают в основном по семейным, трудовым, социально-бытовым вопросам, по межэтническим, к счастью, ни одного еще не было. Это говорит о том, что случаев нарушения прав этнических групп не имеется и ситуация в плане межэтнических отношений у нас стабильная.

Хотелось бы отметить, что практически во всех регионах Казахстана проводятся консультативные встречи с участием членов региональных советов медиации АНК на тему: «Этномедиация: этносаралық қақтығыстардың алдын алу және реттеу», на которых обсуждаются инициативы по дальнейшей демократизации казахстанского общества, озвученных в Послании президента в марте этого года. И, конечно же, вырабатываются практические рекомендации в помощь региональным общественным структурам АНК.

Кроме того, в рамках реализации поручений президента впервые была разработана новая учебная программа по подготовке этномедиаторов и переговорщиков. Проект уже реализован в пилотном режиме в Жамбылской области, обучающие курсы по этномедиации прошли 36 слушателей из числа акимов сельских округов, участковых инспекторов, завучей по воспитательной работе, общественных медиаторов. К слову, этот проект будет реализован во всех регионах.

В дальнейшем институт медиации АНК будет развиваться как институт этномедиаторов и профессиональных переговорщиков.

– Какие задачи стоят перед Ассамблеей народа Казахстана в ближайшем будущем?

– Задач и целей много, но главное, нам нужно развивать АНК как системообразующий институт и ключевой элемент государственной политики по укреплению общественного согласия и единства. Ассамблея, можно сказать, идеологический механизм массовой общественной коммуникации и она должна функционировать с выходом на широкие социальные и информационные площадки. Также нам нужно актуализировать деятельность ее общественных институтов с учетом новых приоритетов этнополитики.

В целом, запланированные на этот год проекты и мероприятия АНК заточены на просветительское и социально-ориентированное направления, формирование общегражданской идентичности и интеграцию этнических групп. Это непростые задачи, но осуществимые.

– Шерзод Аббозович, какие направления в деятельности возглавляемого вами узбекского этнокультурного центра являются приоритетными?

– Члены нашего центра первостепенное значение придают сохранению этнической целостности, культуры и языка узбеков, их духовному возрождению, развитию национальных традиций и обычаев, защите прав и так далее. Это большой блок вопросов, над которыми работают представители и нашего центра, и в целом АНК. Но особенно хотелось бы выделить три направления.

Первое – комплексная и целенаправленная работа по охране, расширению сферы функционирования и развития узбекского языка как первоэлемента культуры этноса.

Второе – активное участие представителей узбекского этноса во всех сферах общественно-политической жизни, в том числе в избирательных кампаниях, в вопросах выдвижения кандидатов в местные исполнительные и представительные органы.

Третье – возрождение, развитие и сохранение культуры узбеков, проживающих в городе Нур-Султане и в Казахстане в целом, более полное удовлетворение духовных и других социальных потребностей, а также воспитание казахстанского патриотизма.

Также хочу отметить, что число активистов узбекского этнокультурного центра значительно выросло. Если изначально нас было всего лишь 15 человек, то сейчас порядка 200. То есть увеличение более чем в 13 раз. Среди них общественные деятели, работники государственных организаций, бизнесмены, учителя, индивидуальные предприниматели, студенты и представители других категорий узбекского населения.

– АНК всегда была известна своими благотворительными проектами и акциями, которые выливались в миллионные, миллиардные суммы. А как сейчас? Наверное, из-за пандемии возможность оказывать финансовую помощь снизилась…

– Ничего подобного. В прошлом году под эгидой ассамблеи все этнокультурные центры, в том числе узбекский, провели более трех тысяч благотворительных мероприятий различного формата, оказали помощь 137,5 тыс. граждан и почти 20 тыс. семей на сумму более чем 1,3 млрд тенге.

К 30-летию независимости в рамках благотворительного марафона «Караван милосердия: 30 добрых дел» была оказана помощь более 110 тыс. граждан и почти 17 тыс. семей, в том числе многодетным, малообеспеченным. Не остались без внимания и пенсионеры, участники войны, граждане с ограниченными возможностями. Наши волонтеры доставили им предметы первой необходимости, продукты питания и медикаменты на 992 млн тенге.

Также оказали гуманитарную помощь жителям города Риддера, пострадавшим от лесного пожара. Для этого был создан оперативный штаб АНК, во всех домах дружбы открыты пункты приема предметов первой необходимости и лекарств. Наши региональные структуры в Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской областях и в Шымкенте организовали отправку автокаравана с гуманитарным грузом 16 тонн. Общая сумма оказанной помощи составила более 48 млн тенге.

– Приближается новый учебный год. Тоже будете помогать?

– Обязательно. По традиции мы ежегодно во всех регионах проводим благотворительную акцию «Мектепке жол» («Дорога в школу». – Прим. ред.). В этом году этнокультурные центры АНК планируют оказать помощь более 16 тыс. детей и 2804 семьям на сумму свыше 169 млн тенге. Будут закуплены школьная одежда и все необходимые для учебы принадлежности.