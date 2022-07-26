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Законодательство РК

Парень скончался в результате потасовки в Шымкенте

рация Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла в ночь на 26 июля на перекрестке улиц Казиева – Шынар, передает Zakon.kz.

По словам очевидцев, подозреваемый нанес парню два удара острым предметом, предположительно, отверткой.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 99 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В результате проведенных оперативных мероприятий задержан подозреваемый в совершении преступления гражданин 2005 года рождения. В настоящее время расследование продолжается.Пресс-служба ДП Шымкента

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Елена Беляева
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