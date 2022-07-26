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Жительница Шымкента провалилась в ливневую решетку и застряла

ливневая решетка Фото: скриншот видео
Инцидент произошел по улице Абая. 29-летняя женщина оступилась, в результате чего ее нога оказалась зажата в решетке, передает Zakon.kz.

На помощь пострадавшей в экстренном порядке пришли спасатели оперативно-спасательного отряда.

При помощи специальных средств они растянули железную решетку и освободили ногу женщины.

Уважаемые жители и гости города! Находясь на улице, будьте осторожны, – отметили в пресс-службе ДЧС Шымкента.

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Елена Беляева
Шымкент
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