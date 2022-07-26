Жительница Шымкента провалилась в ливневую решетку и застряла
Фото: скриншот видео
Инцидент произошел по улице Абая. 29-летняя женщина оступилась, в результате чего ее нога оказалась зажата в решетке, передает Zakon.kz.
На помощь пострадавшей в экстренном порядке пришли спасатели оперативно-спасательного отряда.
При помощи специальных средств они растянули железную решетку и освободили ногу женщины.
Уважаемые жители и гости города! Находясь на улице, будьте осторожны, – отметили в пресс-службе ДЧС Шымкента.
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