Жительница Шымкента провалилась в ливневую решетку и застряла

Фото: скриншот видео

Инцидент произошел по улице Абая. 29-летняя женщина оступилась, в результате чего ее нога оказалась зажата в решетке, передает Zakon.kz.

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