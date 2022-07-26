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Ситуация в Украине: ЕС продлил санкции против России, украинцы хотят предложить Борису Джонсону пост

Украина Фото: unsplash
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о том, что ФРГ поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars-II, а также три самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, передает Zakon.kz.

  • Цены на газ в Европе превысили 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с марта 2022 года.

  • Google оштрафована в России еще на 2 млрд рублей. Федеральная антимонопольная служба посчитала, что компания злоупотребляет доминирующим положением YouTube в части блокировки аккаунтов.

  • Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной — боевые действия завершаются за столом переговоров, но ответа от Киева нет — глава МИД РФ Сергей Лавров.

  • Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода — до 31 января 2023 года.

  • Координационный центр по вывозу украинского зерна откроется в Стамбуле 27 июля.

  • Великобритания внесла в санкционный список председателя правительства самопровозглашенной ДНР Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства самопровозглашенной ЛНР Владислава Кузнецова.

  • Американская компания McDonald's потеряла 1,2 млрд долларов в результате ухода из России. 

  • На сайте офиса Владимира Зеленского зарегистрировали петицию о предоставлении уходящему в отставку премьеру Великобритании Борису Джонсону украинского гражданства, а также о его назначении премьер-министром Украины.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Джонсон Борис Великобритания
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