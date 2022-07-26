Ситуация в Украине: ЕС продлил санкции против России, украинцы хотят предложить Борису Джонсону пост

Цены на газ в Европе превысили 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с марта 2022 года.

Google оштрафована в России еще на 2 млрд рублей. Федеральная антимонопольная служба посчитала, что компания злоупотребляет доминирующим положением YouTube в части блокировки аккаунтов.

Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной — боевые действия завершаются за столом переговоров, но ответа от Киева нет — глава МИД РФ Сергей Лавров.

Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода — до 31 января 2023 года.

Координационный центр по вывозу украинского зерна откроется в Стамбуле 27 июля.

Великобритания внесла в санкционный список председателя правительства самопровозглашенной ДНР Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства самопровозглашенной ЛНР Владислава Кузнецова.

Американская компания McDonald's потеряла 1,2 млрд долларов в результате ухода из России.