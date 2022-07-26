Начался суд по делу об убийстве иностранца-охранника в Уральске

На суд из Самары приехала мать погибшего Гурама Гуниа. Она боится, что виновный уйдет от ответственности, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал «Астана», Гурам прожил в Уральске больше четырех лет. Работал охранником в кафе, занимался спортом. По словам матери погибшего охранника, в последней переписке сын признался, что ему не выдают зарплату.

Почему персонал весь уволили, что за причина? За что убили моего сына? Никто не может мне на этот вопрос ответить. Я хочу просто справедливости. В фитнес-клубе все знали, что у Гурама проблемы с деньгами, что ему не дают деньги. А деньги дали, когда уже убили моего сына. Мать погибшего Нани Гуния

Женщина переживает, что ранее подсудимого уже несколько раз привлекали к уголовной ответственности за хулиганство, но дела были закрыты за примирением сторон. Выяснилось, что в тот день Гурам Гуниа поссорился с начальником охраны. На улице словесная перепалка переросла в драку.

На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, с целью умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, осознавая, что преступными действиями может причинить вред здоровью Гуниа, но не предвидя возможности наступления смерти последнего от его преступных действий, обвиняемый ножом нанес потерпевшему не менее двух ударов в область правого бедра, и тот от полученных телесных повреждений скончался на месте преступления. Старший прокурор города Уральска Сырдаш Зихруллаев

В зале суда обвиняемый начальник охраны признал свою вину частично. Сказал, что удары наносил, но умысла убить не было. Сторона защиты попросила вернуть дело на дополнительное расследование и провести подзащитному психиатрическую экспертизу.

Подсудимый попросил у матери погибшего прощения.

Трагедия произошла в ночь на 2 мая. К истекающему кровью сотруднику увеселительного заведения приехала скорая помощь. Но спасти парня не удалось.