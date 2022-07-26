Проезжую часть затопило в районе Атакента в Алматы

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Аварийные бригады ГКП «Алматы су» в экстренном порядке восстанавливают водоснабжение ряда зданий в Бостандыкском районе, отключенных от холодной воды из-за порыва магистрального трубопровода, передает Zakon.kz.

Нештатная ситуация на одном из участков, проходящем под пересечением улиц Ауэзова и Тимирязева, произошла в 18:30. По предварительным данным, причина произошедшего – изношенность трубы диаметра 500 мм, эксплуатируемой с конца 60-х годов прошлого века. Водоснабжение в контуре улиц Ауэзова – Тимирязева – Габдуллина предполагается возобновить к полуночи. Пресс-служба «Алматы су» Сообщается, что для обеспечения местных жителей питьевой водой организована ее доставка водовозом. Процесс аварийных работ взят под контроль руководством предприятия и Управления энергетики и водоснабжения города. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам, – обратилась пресс-служба к алматинцам. Читайте также Водителя-пенсионера забили до смерти у дороги в Мангистауской области Пожарные спасли женщину, застрявшую в горящем лифте в Нур-Султане Рабочий погиб при падении крана в Алматы: появились подробности

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