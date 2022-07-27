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Лаки для ногтей могут вызвать опасные заболевания – врач

маникюр Фото: pixabay
Подолог Татьяна Красюк предупредила, что популярное средство для маникюра повышает риск патологий мочеполовой и нервной систем и даже развития рака, передает Zakon.kz.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», опасные компоненты из некачественного лака могут попасть в кровоток через ноготь. По ее словам, известные производители стараются исключить из состава покрытий для ногтей токсичные вещества типа формальдегида, толуола, камфары и дибутилфталата. На флаконах лаков с безопасным составом бренд обычно ставит пометку 5-FREE, 10-FREE, однако в любом случае стоит соблюдать осторожность и читать состав средства, напомнила Красюк.

Кроме того, подолог предупредила, что ходить без обуви по дому вредно для здоровья стоп.

Ходить босиком полезно по поверхности неровной и нетвердой, например, земля или песок. По паркету, ламинату, плитке, линолеуму ходить босиком нельзя, потому что это вызывает распластывание передней поверхности стоп, – пояснила специалист.

По ковру она ходить разрешила, сославшись на то, что ворсинки щекочут стопу, стимулируя нервную систему и заставляя мышцы работать.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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