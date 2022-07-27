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Владимиру Зеленскому вручили британскую награду имени Уинстона Черчилля

премьер-министр Великобритании Фото: winstonchurchill.org
Вручал награду за лидерские качества премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, также в процессе участвовал посол Украины в Британии Вадим Пристайко. Церемония прошла в формате видеоконференции, передает Zakon.kz.
Несмотря на то что физически мы далеко, мне очень приятно вручить тебе эту награду, Владимир, – цитируют Джонсона РИА Новости.

Награда за лидерские качества имени Черчилля вручается людям, которые «продемонстрировали выдающиеся лидерские качества, характеризующие лидера военного времени сэра Уинстона Черчилля». Впервые ею наградили Билла Гейтса в 2006 году. После этого ее также вручали экс-госсекретарю США Мадлен Олбрайт, при которой США бомбили Югославию и начали расширять НАТО, экс-сенатору США от штата Коннектикут Джозефу Либерману, выступавшему за жесткие санкции против Ирана из-за развития Тегераном ядерной программы и в поддержку войны в Ираке.

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