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Античную мозаику Геракла нашли в Турции

мозаику Геракла нашли в Турции Фото: pixabay
Команда археологов работает над тем, чтобы в скором времени подарить миру мозаику Геракла и другие ценные артефакты. Античная мозаика была найдена в римской бане на территории древнего города, и не имеет аналогов в мире.

При раскопках в районе Алания турецкой провинции Анталья археологи нашли античную мозаику площадью в 164 квадратных метров, на которой изображены 12 подвигов Геракла, сообщает Анадолу.

По словам преподавателя кафедры археологии Университета Караманоглу Мехметбея Эртуг Эргюрера, мозаику обнаружили при раскопках античного города Сьедра, которые продолжаются с 2019 года.

Спустя три года раскопок удалось найти древний и очень важный с точки зрения искусства экспонат.

Мы посчитали неправильным раскрыть все подробности этой находки, которую мы обнаружили еще в 2019 году. Мы раскрыли мозаику Геракла полностью только к концу 2020 года. На мозаике изображены 12 подвигов Геракла, все мифологические сцены хорошо сохранились.Мехметбей Эртуг Эргюрер

Эргюрер отметил, что мозаика на данный момент полностью покрыта песком для ее сохранности и более детального исследования в будущем.

Мы никогда не встречали подобной мозаики, в которой представлены сцены всех 12 подвигов Геракла. Индивидуальность мозаике придает и то, что фигуры выполнены в человеческом размере. Таким образом, перед нами уникальная мозаика. Хорошо сохранившиеся мифологические сцены в мозаике добавляют значимости произведению. Мехметбей Эртуг Эргюрер

По словам Эргюрера, мозаика была создана примерно во втором веке нашей эры. Его ширина составляет 7,9 метров, высота – 21,91 метра.

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