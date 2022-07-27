Врач назвал безопасную температуру кондиционера

Кондиционеры давно вошли в повседневную жизнь и используются в офисах, квартирах и автомобилях. Однако при неправильном использовании они могут стать источником дискомфорта и простудных заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Оптимальной и безопасной температурой для работы кондиционера является 22-23 градуса. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский, сообщает URA.RU.

Кондиционер – это хорошо. Главное – не лежать под ним. Не надо на 18 градусов ставить. Нужно регулировать температуру порядка 22-23 градусов. Тогда контраст с улицей будет меньше. Можно включать, а находиться в другой комнате. Воздух будет перемешиваться и усредняться температура. Не нужно их вешать над своей кроватью. Юрий Серебрянский

Специалист предупредил, что из-за работы кондиционера может возникнуть воспаление легких.

Важно, чтобы их промывали, очищали, чтобы не было накопления бактерий. В частности, легионеллы. Они впервые были обнаружены во Франции. Эти бактерии вызывают пневмонию. Чаще эта проблема касается домашних кондиционеров. За ними реже ухаживают. Те, что на предприятии, обычно промывают и обрабатывают антисептиком два-три раза в год. Юрий Серебрянский

Доктор медицинских наук подчеркнул, что для тех, у кого дома нет кондиционеров, есть выход, чтобы спастись от жары.

Можно ставить ведра в квартире, чтобы вода испарялась. Вешать простыни или полотенца мокрые, тогда помещение охлаждается. В Украине, например, принято в дом заносить зелень. Ее разбрасывают по полу, и обязательно чабрец, чтобы пахло хорошо. А когда она высохнет, выметают. Юрий Серебрянский

Врач также рекомендовал пить больше жидкости, и лучше не холодную, а теплую. В пример привел страны Центральной Азии, где для охлаждения пьют чай. В него можно добавлять лимон, цедру, листья мяты, земляники или смородины.