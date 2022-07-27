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Елена Рыбакина перед американским туром посетила штаб-квартиру УЕФА

Теннис Кубок ЛЧ Фото: Instagram/lenarybakina
Чемпионка Уимблдона-2022, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина побывала в офисе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне (Швейцария), сообщает Zakon.kz.

23-летняя теннисистка смогла лицезреть самые ценные кубки европейского футбола, а также сфотографировалась с главным трофеем клубного турнира Европы – Лиги чемпионов.

Большое спасибо УЕФА за великолепный опыт и теплый прием, – поделилась своими впечатлениями казахстанка на своей странице в Instagram.

1 августа Елена Рыбакина стартует в серии американских турниров, первым из которых станет WTA 500 в Сан-Хосе.

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Куандык Шынасилов
УЕФА Рыбакина Елена
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