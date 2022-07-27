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Вылетевший в Казахстан самолет экстренно вернулся в Москву

Вылетевший в Казахстан самолет экстренно вернулся в Москву Фото: pxhere
Самолет Superjet, выполнявший рейс Москва – Нур-Султан, вернулся в Шереметьево из-за неисправности, сообщает Zakon.kz.

По информации источника ТАСС, пассажирский Superjet, выполнявший 26 июля рейс Москва – Нур-Султан, вернулся в Шереметьево из-за неисправности.

Самолет находился в воздухе около часа. Борт приземлился успешно.

Согласно данным сайта аэропорта Шереметьево, 26 июля рейс в Нур-Султан должен был выполнять Superjet 100 авиакомпании «Россия».

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