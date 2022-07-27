Казахстанский борец Арсен Жума занял третье место на ЧМ среди юниоров

В Италии стартовал Чемпионат мира по греко-римской борьбе (U17). Во второй день этих соревнований команда Казахстана отметилась первой медалью на итальянском ковре, сообщает Zakon.kz.

Автором этой награды стал борец классического стиля Арсен Жума, который завоевал бронзовую медаль в категории до 48 килограммов. В схватке за третье место он оказался сильнее Тиграна Галстяна из Армении.

А победителем в этом весе признан представитель Ирана – Али Ахмади Вафа, переигравший в финале индийского спортсмена Ронита Шарму.

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