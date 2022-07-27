Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанский борец Арсен Жума занял третье место на ЧМ среди юниоров

Борьба ЧМ Бронза Фото: olympic.kz
В Италии стартовал Чемпионат мира по греко-римской борьбе (U17). Во второй день этих соревнований команда Казахстана отметилась первой медалью на итальянском ковре, сообщает Zakon.kz.

Автором этой награды стал борец классического стиля Арсен Жума, который завоевал бронзовую медаль в категории до 48 килограммов. В схватке за третье место он оказался сильнее Тиграна Галстяна из Армении. 

А победителем в этом весе признан представитель Ирана – Али Ахмади Вафа, переигравший в финале индийского спортсмена Ронита Шарму.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Читайте также

В Год детей в Карагандинской области станет больше спортивных площадок

Елена Рыбакина перед американским туром посетила штаб-квартиру УЕФА

Бразилец Неймар сотворил очередную симуляцию и забил гол за ПСЖ

Куандык Шынасилов
Италия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
Сяо Чжань признан
СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
торги на бирже
Доллар резко подешевел на торгах
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 25 июля в обменных пунктах Казахстана
Что мужчин подталкивает на измену, объяснила психолог
Что мужчин подталкивает на измену, объяснила психолог
пособия, минтруда
Пособия-2022: сколько получают многодетные казахстанские семьи
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления