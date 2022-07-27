«Тобол» первым из казахстанских клубов вышел в третий раунд Лиги конференций

26 июля чемпион Казахстана – костанайский «Тобол» – провел ответный матч Лиги конференций против «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара. Как и неделю назад, казахстанский клуб снова одержал победу и вышел в третий отборочный раунд ЛК, сообщает Zakon.kz.

Победу гостям в первом тайме данного поединка принес Зоран Тошич. 1:0 –на выезде, 2:0 – дома, и костанайцы по сумме двух матчей вышли в третий квалификационный раунд ЛК.

Будущий противник «Тобола» по третьему кругу определится после завершения встречи между «Тираной» (Албания) и «Зриньски» (Босния и Герцеговина).

Другие казахстанские клубы свои матчи в ЛК проведут 28 июля.

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