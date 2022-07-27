Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«Тобол» первым из казахстанских клубов вышел в третий раунд Лиги конференций

Футбол Тобол ЛК Победа Фото: Instagram/fctobol
26 июля чемпион Казахстана – костанайский «Тобол» – провел ответный матч Лиги конференций против «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара. Как и неделю назад, казахстанский клуб снова одержал победу и вышел в третий отборочный раунд ЛК, сообщает Zakon.kz.

Победу гостям в первом тайме данного поединка принес Зоран Тошич. 1:0 –на выезде, 2:0 – дома, и костанайцы по сумме двух матчей вышли в третий квалификационный раунд ЛК.

Будущий противник «Тобола» по третьему кругу определится после завершения встречи между «Тираной» (Албания) и «Зриньски» (Босния и Герцеговина).

Другие казахстанские клубы свои матчи в ЛК проведут 28 июля.

Получайте яркие эмоции от лучшие футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 000 000 тенге каждую неделю!

Читайте также

Али Ахмедов сразится с экс-соперником Головкина

Казахстанский борец Арсен Жума занял третье место на ЧМ среди юниоров

В Год детей в Карагандинской области станет больше спортивных площадок

Куандык Шынасилов
Костанай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
пособия, минтруда
Пособия-2022: сколько получают многодетные казахстанские семьи
Сяо Чжань признан
СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
температура кондиционера советы
Врач назвал безопасную температуру кондиционера
черные риелторы в Алматы
Алматинцы пожаловались на «черных» риелторов
авто
Пожилого водителя забили до смерти у дороги в Мангистауской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления