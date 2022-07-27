Врач рассказал, кто тяжелее переносит оспу обезьян
Оспа обезьян – это зоонозная инфекция диких животных, которая передается человеку и при тесном контакте от человека к человеку. Ранее, до 1970 года, инфекцию находили только у обезьян, содержащихся в зоопарках и исследовательских институтах. У людей заболевание впервые было выявлено в 1970 году в Конго. С тех пор большинство случаев заболевания регистрируется именно в сельской местности в районах бассейна реки Конго и Западной Африки, особенно в Конго.Врач инфекционист Наталья Бочарникова
По ее словам, вспышку оспы обезьян в настоящее время можно объяснить следующими моментами:
прекращение вакцинации против натуральной оспы с 1980 года;
вырубка леса, изменение климата, вторжение человека в среду обитания диких животных;
употребление в пищу плохо обработанных продуктов инфицированных животных;
сложные бытовые условия, быстрое распространение через авиасообщения.
Врач добавила, что оспа обезьян может передаваться воздушно-капельным путем при пребывании с больным в радиусе менее 1,5 метра и более 3 часов, при контакте с биологическими жидкостями, повреждениями на кожи и слизистых, при употреблении в пищу сырого, плохо обработанного мяса, во время беременности от матери ребенку.
По словам инфекциониста, период от момента заражения до появления первых симптомов составляет от 5 до 21 дня, в среднем 6-14 дней. Заболевание может протекать как бессимптомно в легкой форме, так и в тяжелых формах.
Отмечается, что основные проявления болезни – это сыпь на коже, зуд, могут быть высыпания во рту, на слизистых глаз, половых органах, повышение температуры, головные, мышечные боли, могут также увеличиваться лимфоузлы, появиться кашель и рвота.
Некоторые люди переносят инфекцию с незначительными симптомами, но они могут оставаться заразными от двух до четырех недель. Оспа обезьян обычно проходит сама по себе, но могут встречаться и тяжелые формы. Группы риска – дети до 10 лет, беременные, люди со сниженным иммунитетом, проживание или временное пребывание в долине реки Конго, работа в сельском хозяйстве, профессии, связанные с уходом за животными, охотой и разделкой тушек. Дети могут переносить оспу обезьян тяжелее из-за более слабого и незавершенного иммунитета. Считается, что люди, рожденные до 1980 года, могут переносить заболевание легче, так как они в свое время были привиты против натуральной оспы, но вакцинация была отменена после 1980 года. Врач инфекционист Наталья Бочарникова
По ее словам, оспа обезьян прежде всего опасна развитием осложнений: потеря зрения, обезвоживание, развитие пневмонии, сепсиса. У беременных женщин – кровотечение, выкидыши или мертворождение. Также после перенесенной инфекции на коже и слизистых остаются рубцы, оспины.
Эксперт напомнила, что больные оспой обезьян могут обращаться к разным специалистам – к окулисту, гинекологу, дерматовенерологу, хирургу, поэтому во всех медицинских учреждениях проведены обучающие семинары, но лечение проводится в инфекционных стационарах с соблюдением всех санитарных норм.
Таким больным требуется изоляция, как при особо опасной инфекции. В мире есть одно специфическое лечение (тековиримат – противовирусный препарат), но он еще не получил широкого распространения. Основными мерами являются борьба с интоксикацией, обезболивание, жаропонижающие препараты, уход за кожей и слизистыми полости рта и глаз. Чтобы избежать массовости, требуется профилактика. У нас в стране особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки и других стран, где зарегистрированы завозные случаи этой инфекции. Наталья Бочарникова
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Инфекционист уточнила, что список неблагополучных стран постоянно обновляется, поэтому гражданам, планирующим посещение неблагополучных стран, необходимо исключить незащищенные контакты с дикими животными, в том числе с их мясом, кровью и субпродуктами.