Как проходит Год детей в Акмолинской области

Указом главы государства РК Касым-Жомартом Токаевым 2022 год объявлен Годом детей. В регионе активно реализуются международные и республиканские меры по поддержке детей в культурной сфере.

По информации Управления культуры Акмолинской области, составленный план мероприятий, посвященный Году детей, выполняется активно и масштабно. В программу вошли около 600 мероприятий, в том числе 1 международное, 1 республиканское, 2 региональных, 2 премьеры и открытие «Кукольной студии», а также:

областной конкурс «Жас батыр – 2022» (февраль);

региональный айтыс школьников «Бала акын –жас дарын» (март);

премьера спектакля на казахском языке для детей «Балакай @NET.АТА» в Русском драматическом театре (март);

форум юных краеведов «Жас тұлға» (май);

республиканский слет «Жас габдуллиншилдер» (май);

премьера музыкальной сказкой Г. Гладкова «Бременские музыканты»;

региональный фестиваль «Өнерлі өрге жүзер» (август);

областной конкурс детской песни «Мульт ШЛЯГЕРЫ» (август);

международный фестиваль инклюзивных театров «Дар слышать сердцем» (сентябрь);

фестиваль юных домбристов «Алтын домбыра» (сентябрь);

открытие «Кукольной студии» в Казахском музыкально-драматическом театре им. Ш. Хусаинова (октябрь) и др.

На сегодня в организациях культуры области проведено более 3906 мероприятий с детьми – это утренники, музыкально-развлекательные вечера, детские спектакли, познавательные викторины, конкурсы, игровые программы, лектории, акции и фестивали с количеством участников более 360 тыс. человек.

Для привлечения детей к искусству и творчеству в области действуют 224 государственных клубных организаций, в которых функционируют 1002 детских клубных формирования с числом участников более 13 тысяч человек. Почетное звание «Детский образцовый самодеятельный коллектив» носят 22 коллектива, в них занимаются 749 ребенка.

Также с целью эффективного проведения досуга детей и подростков, повышения интереса к искусству, эстетическому воспитанию и развитию творческих способностей, всестороннему расширению кругозора детей главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года поставлена задача активно вовлекать детей в массовые виды спорта, а также возрождать деятельность «детских клубов».

В связи с чем с мая 2021 года был внедрен механизм подушевого нормативного финансирования спортивных секций и творческих кружков в рамках государственного заказа. Реализуется данный проект по охвату детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет.

Из 59 наименований видов творческих кружков в Акмолинском регионе одобрены заявки по следующим 36 видам: национальные (народные) танцы, современные (эстрадные) танцы, балет, хореографический ансамбль, живопись (рисование), графика, лепка, ткачество (ковроткачество), вышивка, бисероплетение, вязание, резьба по дереву, лоскутное шитье, актерское искусство, режиссерское искусство, сценическая речь, компьютерная графика, искусство дефиле; моделирование одежды, кройка и шитье; эстрадный вокал; вокальный ансамбль, хоровое пение, пение с домброй, пение под гитару, клавишные инструменты, струнные инструменты, духовые инструменты, эстрадные инструменты, ударные инструменты, домбыра, краеведение, ораторское искусство.

На 2022 год из средств областного бюджета выделено 1,3 млрд. тенге, охвачено 8350 детей.

Всего по области на платформе artsport.edu.kz по Акмолинской области одобрено 297 заявок от поставщиков, выдано 10 859 ваучеров, из которых активировано 7933. В государственном творческом заказе участвуют 70 поставщиков из всех районов Акмолинской области.