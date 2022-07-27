В Нур-Султане 2 улицы перекроют на ремонт

Из-за ремонта дорожного покрытия в Нур-Султане перекроют две улицы. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного акимата, передает Zakon.kz.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана рассказали о работах по дорожному полотну по улице Чехова.

С 27 июля по 3 августа 2022 года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Жолымбетская до улицы 191.

Жителям и гостям столицы рекомендовали заранее планировать свои маршруты.