В Нур-Султане 2 улицы перекроют на ремонт
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Из-за ремонта дорожного покрытия в Нур-Султане перекроют две улицы. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного акимата, передает Zakon.kz.
В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана рассказали о работах по дорожному полотну по улице Чехова.
С 27 июля по 3 августа 2022 года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Жолымбетская до улицы 191.
Жителям и гостям столицы рекомендовали заранее планировать свои маршруты.
С 27 по 30 июля 2022 года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Енлик-Кебек на участке от улицы Болашак до улицы 189.
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