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Али Ахмедов сразится с экс-соперником Головкина

Бокс Бой 17 сентября Фото: Instagram/matchroomboxing
Казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов (18-1, 14 КО) получил нового противника на ринге. Им стал 36-летний опытный американец Габриэль Росадо (26-15-1, 15 КО), сообщает Zakon.kz.

Казахстанские болельщики спорта хорошо знают этого боксера. Соперник Ахмедова – Габриэль Росадо – в 2013 году встречался с легендарным Геннадием Головкиным. В главном бою вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке GGG досрочно победил в седьмом раунде Росадо.

Встреча между Али Ахмедовым и Габриэлем Росада состоится 17 сентября в Лас-Вегасе, где главным матчем будет трилогия GGG – Canelo.

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