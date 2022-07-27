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Смерть молодых супругов в Атырау: что говорят соседи и аким

смерть супруги Атырау подробности Фото: пресс-служба МВД РК
25 июля на съемной квартире в Атырау найдены мертвыми многодетные родители. Полицейские устанавливают обстоятельства смерти молодой супружеской пары, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Azh.kz, их нашли в ванной комнате – мужчина с петлей на шее, привязанной к трубе водяного отопления, и рядом его жена со следами удушения. 

Один из соседей рассказывает, что в тот день не слышал никаких звуков.

Ничего подобного не было. В этой квартире не устраивали семейных ссор. Иногда ребенок плакал. Они въехали сюда всего месяц назад.

Сам погибший мужчина, как отмечено в публикации, из Курмангазинского района, работал советником районного акима, отвечал за связи со СМИ.

Также сказано, что с женой находился в процессе развода, поэтому она сняла квартиру в Атырау и жила там вместе со своей матерью и детьми.

По словам Мусы Абдрахмана, акима села Курмангазы, где прежде жила эта семья, ничто не указывало на фатальный исход.

Он нигде на учете не состоял, работал в акимате. В принципе, простая семья, сами себя обеспечивали, – добавил он. 

Полиция продолжает расследование.

Стоит отметить, что оно ведется сразу по двум статьям Уголовного кодекса: 99 («Убийство») и 105 («Доведение до самоубийства»).

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