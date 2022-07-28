Цифровой автокредит: казахстанцы рассказали о процессе

В июне в Казахстане запустили первый цифровой автокредит на машины с пробегом. Оформить его можно через Freedom Bank полностью онлайн. Больше не нужно собирать документы, посещать банк и СпецЦОН.

Уже сейчас выдано займов на сумму свыше 1 млрд тенге. Онлайн-оценку прошли более 7 тысяч автомобилей. Ежечасно принимается около 50 заявок.

Подробно о том, как в реальности проходит оформление и сколько занимает времени, рассказали те, кто уже приобрел машину через цифровой автокредит.

Интересно стало то, что сразу расчет делается предварительный. Попробовали подать, тут же одобрили. Там все пошагово, все понятно. Первый шаг, второй шаг – в общем, шагов пять. Первые два шага мы быстро прошли. Сразу же автомобиль подобрали, по стоимости определились. Банк тоже одобрение свое отправил. И всё, буквально за два дня мы приобрели автомобиль. То есть как в других банках автокредитования, мы не ездили куда-то. Это все происходило онлайн. Очень удобно, потому что я не могу из дома выйти с детьми, кому-то оставить, в банк бежать, там договариваться, потом в АвтоЦон. А тут пишут – документы готовы, подпишите электронно. Переплата вообще небольшая по сравнению с другими банками, – поделилась своим опытом покупки авто Тогжан Есбергенова.

Другие покупатели были приятно удивлены, когда курьер доставил госномер и техпаспорт домой.

Все было так удобно, мы никуда не выезжали. Сидели просто перед ноутбуком. Я и своим коллегам, и друзьям рассказал, что, оказывается, курьер сейчас приносит домой госномер и техпаспорт. И это именно во Фридом банке. В других банках не встречал такого, если честно. Самое хорошее и удобное, что выгодно для нас, – это очень низкие проценты по сравнению с другими банками. Где-то разница выходит 25-30%, это я имею в виду ежемесячный платеж. Турар Тулегенов

Айбан Нигматулла говорит, что первым делом подал заявку.

Дальше уже продавец прошел со своей стороны все необходимые шаги и всё. На следующий день мне принесли номер с техническим паспортом. После того, как я машину забрал, продавцу деньги на тот момент поступили. И он уже, насколько я знаю, успел снять. Айбан Нигматулла

Резюмируя, можно выделить следующие преимущества цифрового автокредита:

все шаги – подача заявления, оценка авто, снятие и постановка на учет, выбор номера, регистрация залога и подписание договора – проходят онлайн;

всего два поля для заполнения – ИИН и номер телефона;

скорость – сутки с момента отправки заявки до получения ключей. Самая быстрая выдача заняла всего три часа;

с помощью конструктора альтернативных решений можно выбрать комфортные для себя условия: оптимальные по ставке, оптимальные по сроку и с минимальным ежемесячным платежом;

включение стоимости престижного номера в кредит;

небольшая ставка по сравнению с рынком – от 19% (ГЭСВ – от 20,7%);

доставка госномера и техпаспорта прямо до дома.

Приобрести автомобили можно стоимостью от 1 до 25 млн тенге, не старше 15 лет на момент окончания кредита для машин из Европы, Южной Кореи, США, Японии, и не более трех лет ‒ для произведенных в странах СНГ и КНР.

Лицензия АРРФР №1.1.260 от 09.02.2021