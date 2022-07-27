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По тенговому депозиту можно заработать до 16%

банк тенге депозиты Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вслед за повышением Национальным банком РК базовой ставки Казахстанский фонд гарантирования депозитов рекомендовал банкам пересмотреть максимальные ставки по депозитам.

В Home Credit Bank с сегодняшнего дня начала действовать годовая эффективная ставка в 14% в тенге по срочным депозитам, а по сберегательным депозитам максимальная ставка выросла до 16% в тенге.

Повышение ставок по срочному депозиту «Простой» коснется не только новых клиентов, которые захотят открыть депозит, но и действующих клиентов.

С начала года мы уже третий раз автоматически повышаем ставки по депозиту «Простой» не только новым, но и действующим клиентам. Мы ценим то, что нас выбирают в качестве своего финансового партнера и, следуя европейским принципам справедливости, заложенным в основу нашей корпоративной культуры, не делим клиентов по принципу «новые или старые», «прибыльные или нет». Мы хотим одинаково заботиться о финансовом благополучии всех клиентов, а самая большая награда – искреннее «спасибо» от наших клиентов.Кирил Бачваров, председатель правления АО «Home Credit Bank»

Минимальная сумма вклада в Home Credit Bank – от 1000 тенге. Максимальная – без ограничений. Открыть вклады можно в приложении, на сайте и в отделениях банка.

Накануне казахстанский банк Хоум Кредит отказался от кириллицы и переименовался в Home Credit Bank, так как в мае этого года у фининститута сменился контроль и его акционерами стали граждане Европейского союза.

75% пакета акций финансового института было выкуплено топ-менеджментом международной инвестиционно-финансовой корпорации PPF во главе с СЕО холдинга Иржи Шмейцем, предпринимателем, входящим в список чешского Forbes.

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