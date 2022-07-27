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В акимате Кызылординской области рассказали о строительстве жилья

развитие строительство Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области
В настоящее время в Кызылординской области реализуются проекты в сфере строительства и развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

В частности, в 2022 году в соответствии с поручением акима области в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в регионе реализуется 106 проектов на сумму 17,3 млрд тенге.

Один из них на сумму более 1 млрд тенге направлен на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в жилом районе Байтерек, где выданы квартиры многодетным матерям. Кроме того, на модернизацию электросетевой системы 10/0, 4 кв в поселке Жанакорган выделено 898 млн тенге.

строительство

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Кроме того, в Жалагашском и Шиелийском районах на проведение модернизации жилья выделено 622 млн тенге.

Стоит отметить, что жилищный фонд города насчитывает более 800 многоэтажных жилых домов, за последние 10 лет проведена модернизация 185 многоэтажных домов. В этом году в продолжение этой работы будет проведена реконструкция 11 домов областного центра.

Кроме того, в 2022 году за счет госбюджета в сфере строительства запланирована реализация 108 проектов на сумму 60,6 млрд тенге.

Из них через областное управление строительства, архитектуры и градостроительства планируется реализовать 27 проектов, в Аральском районе – 5, В Казалинском районе – 13, в Кармакшинском – 13, в Жалагашском и Сырдарьинском – 4, Шиелийском – 5, Жанакорганском – 2, в Кызылорде – 35.

строительство

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Среди этих проектов: областной центр крови, Дворец бракосочетаний, Многопрофильный комплекс в сфере культуры и строительство двух учебных корпусов.

По поручению главы региона Нурлыбека Налибаева создан и работает специальный совет по контролю за качеством и эффективностью проектов.

Работа этого совета направлена прежде всего на контроль за эффективным использованием бюджетных средств и строительство необходимых для населения объектов.

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