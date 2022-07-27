Квартирные кражи: как защитить себя от грабителей

Сезон отпусков в разгаре. Люди выезжают на отдых, оставляя жилье без присмотра. Zakon.kz подготовил несколько советов, как защитить свое имущество от воров-домушников.

На запрос Zakon.kz в МВД сообщили, что за шесть месяцев текущего года по стране зарегистрированы 5883 квартирные кражи. При этом отмечается, что львиная доля преступлений, или 3490, на сегодня раскрыта.

В ведомстве рассказали, как обезопасить жилье от грабителей.

Как показывает практика, наиболее качественной в плане технической укрепленности считается металлическая дверь с достаточной толщиной полотна. Устойчивость двери ко взлому зависит и от расположения ребер жесткости: они должны быть размещены равномерно внутри дверного полотна и могут иметь горизонтальное, вертикальное или диагональное расположение. Также в современных дверях используются дополнительные точки запирания или девиаторы. Старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента криминальной полиции МВД РК Сагындык Жантемиров

Рассказал он и том, каким замкам отдавать предпочтение. По его словам, они бывают разных типов: сувальдные, цилиндровые, ригельные, электронные, комбинированные.

Идеальное сочетание – это сувальд и цилиндр, потому что многие квартирные воры в основном специализируются на одном типе замков. Отдавайте предпочтение моделям замков с большим количеством кодовых элементов. В целях исключения возможности взломать пластиковое окно имеется несколько вариантов защиты: это установка прочных стекол со специальным покрытием, монтаж ролл-ставней, использование решеток, ставней, а также применение сигнализации. Сагындык Жантемиров

Можно, конечно, установить сигнализацию и пользоваться услугами охранных фирм, но, как выяснилось, удовольствие это не из дешевых, если у вас просторная квартира.

В среднем по Нур-Султану абонентская плата за установку пультовой охраны стоит около 7 тыс. тенге, но здесь необходимо учитывать, будут устанавливаться датчики только на открытие входной двери или во всех комнатах и для защиты от проникновения через окно.