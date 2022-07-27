Борис Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО – СМИ

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может побороться за должность генсекретаря НАТО уже в следующем году. Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на членов Комитета по оборонным вопросам британского парламента, передает Zakon.kz.

Любой выдающийся британец был бы отличным выбором. Если Борис Джонсон действительно собирается это сделать, конечно, я бы поддержал его, – сказал член британского парламента от Консервативной партии Ричард Дракс.

Кандидатура Джонсона может быть оспорена не только из-за его репутации, но и по политическим мотивам, сообщает radiosputnik.ria.ru.

Реальность такова, что генеральные секретари НАТО назначаются единогласным решением. Любая страна может наложить вето. Как вы думаете, президент Макрон выдвинул бы Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО? – задался вопросом источник The Telegraph в парламенте Великобритании.

Напомним, 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Он поблагодарил тех, кто голосовал за консерваторов на последних всеобщих выборах.