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Законодательство РК

Житель Караганды до смерти избил знакомого и вынес его во двор

убийство Караганда Фото: Zakon.kz
Конфликт между знакомыми закончился трагедией в Караганде. Мужчина убил своего приятеля. Проводится расследование, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП области, ночью 19 июля в полицию поступило сообщение следующего содержания: некий гражданин вынес человека из квартиры и бросил его возле подъезда многоэтажного дома.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ново-Майкудукского отдела полиции УП Караганды.

Полицейские обнаружили труп мужчины с множественными телесными повреждениями. Была установлена личность потерпевшего. Им оказался 44-летний житель города.Пресс-служба ДП Карагандинской области

В ходе опроса свидетелей, как заявили в полиции, выяснилось, что незадолго в одной из квартир дома произошел конфликт между потерпевшим и его знакомым 38-летним мужчиной.

Последний был задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции. По словам подозреваемого, в ходе ссоры он нанес знакомому телесные повреждения, а когда тот потерял сознание, вынес потерпевшего из квартиры во двор.Пресс-служба ДП Карагандинской области

Согласно данным стражей порядка, возбуждено уголовное дело по статье 106 части 3 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Проводится расследование.

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