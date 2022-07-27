Как строится самая крупная в мире АЭС

В Турции на побережье Средиземного моря строится первая в этой стране атомная электростанция «Аккую». На днях там стартовало строительство четвертого энергоблока. Важно отметить, что технологии атомной энергетики – это сотрудничество нескольких государств.

Проект «Аккую» реализует международный консорциум.

Реакторная установка (водно-водяной энергетический реактор) – разработка дочерней структуры российской корпорации «Росатом» – «Атомэнергомаш». Турбины обеспечивает французское совместное предприятие «Атомэнергомаша» и General Electric.

Изучить международный «атомный» кейс и применяемые в Турции технологии, которые можно использовать для строительства АЭС в Казахстане, приехали не только эксперты проектной организации фонда «Самрук-Казына» – ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», на стройку пригласили журналистов, общественных деятелей, мажилисменов.

На «Аккую» сейчас одновременно возводят четыре энергоблока, в строительстве задействовано почти 25 тысяч человек, рекордное количество специальной техники. Почти 80% задействованного персонала – представители Турции. На площадке будущей АЭС трудится интернациональный коллектив, недавно он пополнился 150 строителями из Казахстана.

Ожидается, что крупнейший энергетический проект даст мощный толчок развитию южного региона страны. Строительство ведет госкорпорация «Росатом» в соответствии с Межправительственным соглашением, подписанным между Россией и Турцией в 2010 году.

Запуск первой очереди «Аккую» планируется в 2023 году и будет приурочен к празднованию 100-летия Турецкой Республики.

Фото: пресс-служба ТОО «КАЭС»

Члены казахстанской делегации побывали на морском причале Восточный, смогли подробно ознакомиться с различными этапами возведения насосных станций, устройств локализации расплава, осмотреть площадки и строящиеся защитные оболочки реакторов, фундаменты турбоагрегатов.

Денис Сезёмин, директор по строительству и организации производства, подробно рассказал о каждом из этапов строительства. Специалист особо коснулся вопросов безопасности, подчеркнув, что строительным контролем занимаются четыре независимых компании, в том числе известная французская А-Sistem, которая подчиняется только государственному регулятору со стороны Турции – Агентству по ядерной энергетике.

Это на сегодня самая крупная действующая атомная станция в мире. Работаем круглосуточно, в несколько смен. Вопросам безопасности уделяется беспрецедентное внимание: по всей территории районов Гульнар и Селифке будет действовать 19 постов автоматизированной системы радиационной обстановки. Информация о радиационной обстановке в режиме онлайн будет доступна на нашем сайте, мы регулярно проводим Дни открытых дверей – большое количество местных жителей уже побывали на станции, знакомим общественность с тем, как строится и будет эксплуатироваться АЭС. Мы отвечаем за качество и безопасность. Денис Сезёмин

На пресс-конференции, которую провели для казахстанской делегации, глава эксплуатирующей компании «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева и ее заместитель Сергей Буцких много говорили о подготовке турецких специалистов для станции. Будущие инженеры станции учатся сложным институциональным задачам. По словам специалистов Росатома, это огромный прорыв и с точки зрения интеллектуального развития страны.

Фото: пресс-служба ТОО «КАЭС»

Самое серьезное значение придают здесь экологической безопасности.

Стройплощадка АЭС «Аккую» представляла собой горы и море, – говорит Анастасия Зотеева. – Мы «срезали» горы, засыпали море и все это делали под очень серьезным надзором турецких экологов. Законодательство в Турции на этот счет очень строгое. Мы работали с парламентом Турции, проводили общественные слушания. Убедив турецкие власти и пройдя все согласования, с начала 2018 года развернули полномасштабную стройку.

Ядерные технологии поколения 3+, используемые на «Аккую», – это чистая энергетика будущего, убежден Сергей Буцких.

Современные системы безопасности станции составляют ни много ни мало 40% от основного оборудования АЭС. Сергей Буцких

Глава делегации Казахстана, управляющий директор Фонда «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов, во время посещения объектов отметил, что изучение строительства АЭС «Аккую» в рамках поручения главы государства – полезный опыт, который в дальнейшем позволит принять верное решение в выборе партнеров строительства будущей АЭС в Казахстане.

В целом мы видим, что строительство АЭС на юге Турции позволило оживить экономическую жизнь всего этого региона – кроме собственно строителей, здесь задействованы различные подрядные организации, заказы получили более 400 турецких компаний различного профиля. Улучшается инфраструктура нескольких районов, строятся поселки и отели, растут объемы торговли. Понятно, что все это мы «примеряем на себя», присутствующие здесь казахстанские эксперты и общественные деятели на примере «Аккую» смогли увидеть очевидные плюсы строительства атомной станции в Казахстане. Гибрат Ауганов

Марат Дулкаиров – заслуженный энергетик Казахстана, глава Союза энергетиков РК, считает, что сегодня у Казахстана нет альтернативы атомной энергетике. Вопрос лишь в том, какую технологию выбрать – без права на ошибку.

Сегодня довольно большой выбор технологий разных стран, вплоть до небольших «мобильных» реакторов. Но экспериментировать с типом АЭС, по моему глубокому убеждению, мы не имеем морального права. Нужно четко осознавать, мы не можем еще раз стать испытательным полигоном. Нам нужны отработанные, испытанные технологии. Марат Дулкаиров

Эксперт говорит о дефиците энергии на юге Казахстана, пять областей, по его словам, обеспечены энергией только на 60%. Специалист считает, что стране необходима базовая мощность атомной станции на уровне 2500 мегаватт, и Прибалхашье – самый подходящий для этого регион.

Ринат Окасов, заместитель генерального директора компании «Казахстанские атомные станции», считает «Аккую» уникальным объектом, достойным самого внимательного изучения.

Росатом – корпорация мирового уровня, обладает большими компетенциями в сфере строительства и эксплуатации атомных электростанций. Госкорпорация возводит 35 энергоблоков в 12 странах – Венгрии, Бангладеш, Египте, Беларуси и других, она по праву в нашем шорт-листе. Ринат Окасов

Члены казахстанской делегации встретились также с молодыми казахстанскими инженерами Миратом Кадисовым, Ерболом Сагимбаевым и Хасаном Аладиновым, которые работают на строительстве АЭС «Аккую». Молодые люди уже несколько лет трудятся в Турции, отмечены как перспективные специалисты. Казахстанские инженеры убеждены, что смогут в будущем успешно применить полученные здесь навыки и компетенции в родном Казахстане.

Сегодня делегация Казахстана встретится с жителями Селифке – города, расположенного в 80 километрах от будущей АЭС.