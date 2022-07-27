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Протокол лечения коронавируса могут пересмотреть в Казахстане

Протокол лечения коронавируса могут пересмотреть в Казахстане Фото: Zakon.kz
Директор Департамента лекарственной политики Бауыржан Джусипов на брифинге в СЦК рассказал, планирует ли Минздрав Казахстана закупать сертифицированные лекарства от коронавируса, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы изучаем, какие есть лекарства в мире, которые применяются для лечения КВИ. Но дело в том, что все эти препараты окончательный этап всех исследований еще не прошли. Директор Департамента лекарственной политики Бауыржан Джусипов

Между тем, по его словам, ряд стран по ситуации дают рекомендации по экстренному применению некоторых препаратов.

Разработчики клинического протокола активно над этим работают, и в ближайшее время мы результаты озвучим. Думаю, в течение месяца дадим ответ.Бауыржан Джусипов

 

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