Мужчину зарезали в зоне отдыха в Павлодарской области

Фото: unsplash

В Баянаульском районе Павлодарской области в одной из зон отдыха зарезали мужчину. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.

В полиции отметили, что трагедия произошла 22 июля. В 20:00 в зоне отдыха «Жасыбай» в селе Баянаул в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры 35-летний житель Павлодара нанес ножевое ранение 51-летнему павлодарцу, который от полученного ранения скончался на месте. Пресс-служба ДП Павлодарской области По данному факту полицией проводится досудебное расследование по ст. 106 ч. 3 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС ОП Баянаульского района. Пресс-служба ДП Павлодарской области Читайте также Автобус загорелся в Нур-Султане

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