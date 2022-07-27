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Мужчину зарезали в зоне отдыха в Павлодарской области

мужчину зарезали в зоне отдыха в Павлодарской области Фото: unsplash
В Баянаульском районе Павлодарской области в одной из зон отдыха зарезали мужчину. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.

В полиции отметили, что трагедия произошла 22 июля.

В 20:00 в зоне отдыха «Жасыбай» в селе Баянаул в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры 35-летний житель Павлодара нанес ножевое ранение 51-летнему павлодарцу, который от полученного ранения скончался на месте.Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данному факту полицией проводится досудебное расследование по ст. 106 ч. 3 УК РК.

Подозреваемый водворен в ИВС ОП Баянаульского района.Пресс-служба ДП Павлодарской области

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Баянаул Баянаульский район Павлодар Павлодарская область
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