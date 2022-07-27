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Доллар еще немного подорожал на торгах, а рубль подешевел

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 480,16 тенге, поднявшись на 0,61 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 7,94 тенге (-0,30).

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос, до 71,05 тенге (+0,09).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 488,23 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 481-485 тенге, евро – 487-493 тенге, рос. рубль – 7,2-7,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 27 июля.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures составила $104,58 за баррель (+0,17%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась до $95,3 за баррель (+0,34%).

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Лариса Черненко
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