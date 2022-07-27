Донерную и пристройку к магазину снесут в Алматы
Фото: акимат Алматы
В Алматы продолжается снос незаконных объектов. В Жетысуском районе снесут пристройку к магазину и кафе, сообщает Zakon.kz.
По результатам судебных разбирательств районный суд вынес решение о сносе крупной пристройки к магазину в микрорайоне Айнабулак, д.159.
Также сносу подлежит еще один объект, расположенный в районе, – кафе на пересечении улиц Райымбека – Кунаева также возведено собственником незаконно. Управление градостроительного контроля города Алматы
Решения суда уже вступили в законную силу, исполнительный лист находится в Департаменте юстиции.
По информации ведомства, собственникам предстоит произвести снос объектов за счет собственных средств в присутствии судебных исполнителей.
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